Воздушная тревога объявлена в Киевской и ещё семи областях Украины

В четверг в восьми областях Украины, включая Киевскую, была объявлена воздушная тревога, как сообщают данные с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В 13:36 по местному времени сигнал тревоги прозвучал в Сумской области. Вскоре он был активирован в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после инцидента на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах. Целями атак становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, системы военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат ежедневно в различных регионах страны, а иногда и охватывают всю территорию государства.

Фото: commons.wikimedia.orgМіністерство внутрішніх справ України(Creative Commons Attribution 4.0 International.)