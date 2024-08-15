Воздушная тревога объявлена в Киевской и ещё семи областях Украины

В четверг в восьми областях Украины, включая Киевскую, была объявлена воздушная тревога, как сообщают данные с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
В 13:36 по местному времени сигнал тревоги прозвучал в Сумской области. Вскоре он был активирован в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после инцидента на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах. Целями атак становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, системы военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат ежедневно в различных регионах страны, а иногда и охватывают всю территорию государства.
Фото: commons.wikimedia.orgМіністерство внутрішніх справ України(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
Оппозиция в Молдавии заявила о полном финансовом кризисе в стране
Финансовая ситуация в Молдавии приближается к критической точке, об этом заявил Василий Боля, депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" и кандидат на пост президента страны, на своем Telegram-канале.
Хяккянен назвал создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не приоритетом
Установка центра передового опыта международной военно-политической организации НАТО в Финляндии не является задачей первой важности. Об этом информировал издание Helsingin Sanomat финский политический и государственный деятель Антти Хяккянен, который на данный момент занимает пост министр обороны.
Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика: "Очень верю в тебя"
Фигурист Илья Авербух написал поздравительный пост в честь дня рождения сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.
Москва в объективе Жоры Крыжовникова: режиссер готовит сериал о столице
Режиссер Жора Крыжовников поделился информацией о своем новом проекте - сериале, посвященном Москве, над которым он работает в настоящее время.