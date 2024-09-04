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В Киеве на фоне российского флага появилась надпись
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Подполье в действии: в Киеве появился российский флаг и надпись "Za правду!"

В Киеве на фоне российского флага появилась надпись "Za правду!"﻿

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил агентству РИА Новости о появлении надписи "Za правду!" на фоне российского флага на улицах Киева. Он получил эту информацию от своих коллег.

По его словам, активисты из Киева таким образом заявили о своем присутствии, подчеркнув, что они действуют во всех городах. Лебедев отметил, что эта акция не только символизирует поддержку в борьбе против "бандеровского врага", но и служит посланием жителям тех регионов Украины, которые, по его мнению, находятся под давлением.

Он также предоставил фотографии, на которых видна надпись "Za правду!" на фоне российского триколора.

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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