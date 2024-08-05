Киев и еще ряд областей включил воздушную тревогу

В понедельник днем на территории шести областей Украины — Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской — была объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно информации с ресурса, сигналы тревоги в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях прозвучали практически одновременно — в 15:33 по московскому времени. Чуть позже, в 15:48, тревога распространилась и на Киевскую область.
Стоит отметить, что это уже вторая волна воздушных тревог за день. Ранее в понедельник сирены звучали в Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.
Напомним, что удары по объектам инфраструктуры Украины начались в октябре 2022 года в ответ на теракт на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах становится ежедневным явлением, зачастую охватывая всю территорию страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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