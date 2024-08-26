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В Херсоне слышны взрывы
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В Херсоне слышны звуки взрывов

В Херсоне слышны взрывы

В понедельник в Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, были зафиксированы взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное".

В сообщении, размещённом в Telegram-канале телеканала, уточняется, что в Херсоне слышны звуки взрывов.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Чёрным морями, является регионом России. Она была включена в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признаёт результаты голосования и продолжает обстреливать эту территорию. В настоящее время Россия контролирует около 75% Херсонской области, в то время как часть региона на правом берегу Днепра, включая сам город Херсон, остаётся под контролем украинских войск.

Фото: commons.wikimedia.orgYevhenii Ihnatiev( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )

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