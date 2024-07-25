В Харьковской области завершилась беспрецедентно продолжительная воздушная тревога, длившаяся более двух суток. Об этом информирует украинское издание "Страна".
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале издания, сигнал тревоги в Харькове был впервые подан 23 июля в 18:31 по местному времени. Завершение тревоги было зафиксировано только 25 июля в 21:02. Таким образом, это стало самым длительным периодом непрерывной воздушной тревоги с начала военных действий.
Однако спокойствие в регионе продлилось недолго. По данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, новый сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал уже через 11 минут после окончания предыдущего — в 21:13.
Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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