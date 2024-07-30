Во вторник в Харькове раздался взрыв на фоне звучащей воздушной тревоги, о чем сообщает украинский "24 канал".

Министерство цифровой трансформации Украины информирует, что сигнал тревоги в Харьковской области не прекращается уже почти семь часов.

В Telegram-канале "24 канала" размещена публикация, в которой говорится о прогремевшем в Харькове взрыве.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя двое суток после террористического акта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах.

Объектами атак становятся предприятия энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории страны. С того времени воздушная тревога объявляется ежедневно в отдельных украинских регионах, а иногда и по всей стране.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿