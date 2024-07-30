Во вторник в Харькове раздался взрыв на фоне звучащей воздушной тревоги, о чем сообщает украинский "24 канал".
Министерство цифровой трансформации Украины информирует, что сигнал тревоги в Харьковской области не прекращается уже почти семь часов.
В Telegram-канале "24 канала" размещена публикация, в которой говорится о прогремевшем в Харькове взрыве.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя двое суток после террористического акта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах.
Объектами атак становятся предприятия энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории страны. С того времени воздушная тревога объявляется ежедневно в отдельных украинских регионах, а иногда и по всей стране.
Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Посол РФ назвал отказ признавать результаты выборов в Венесуэле вмешательством в дела страны
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров высказал мнение, что отказ некоторых государств признавать результаты президентских выборов в Венесуэле является вмешательством во внутренние дела суверенной страны.
Премьер Грузии заявил об открытии второго фронта против РФ в случае победы партии Саакашвили
Ираклий Кобахидзе, занимающий пост премьер-министра Грузии, выразил мнение, что в случае победы партии "Национальное движение", возглавляемой экс-президентом республики Михаилом Саакашвили, на предстоящих парламентских выборах против России может быть открыт второй фронт. Об этом сообщает грузинский "Первый канал".
Дождь негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы
Дождь может негативно влиять не только на сердечно-сосудистую систему, но и на систему органов дыхания. Однако людям, у которых пониженное давление, такое атмосферное явление не навредит. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев, а дополнил его информацию ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона.