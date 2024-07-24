В Харькове зафиксирован очередной взрыв на фоне продолжающейся воздушной тревоги. Об этом информирует украинский медиаресурс "Общественное".

Согласно сведениям, предоставленным корреспондентами телеканала, звук взрыва был отчетливо слышен в городе, однако предполагается, что его эпицентр находился за пределами городской черты.

Информационная система министерства цифровой трансформации Украины, отображающая ситуацию в режиме реального времени, свидетельствует о том, что в Харьковской области сигнал воздушной тревоги был активирован в 18:31 по московскому времени.

Стоит отметить, что ранее украинское интернет-издание "Страна" уже сообщало о серии взрывов в Харькове, совпавших по времени с объявлением воздушной тревоги в регионе.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿