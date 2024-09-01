В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В воскресенье в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, о чем сообщает украинский "24 канал".
Согласно информации, представленной на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, на 11:18 по московскому времени в Харьковской, Сумской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.
В сообщении, размещенном в Telegram-канале "24 канала", подтверждается, что в Харькове был слышен взрыв.
Фото: commons.wikimedia.orgState Emergency Service of Ukraine( Creative Commons Attribution 4.0 International )
В Газе погиб находившийся в заложниках у ХАМАС россиянин
Армия обороны Израиля обнародовала персональную информацию о шести заложников, попавших в плен к террористической организации ХАМАС, чьи тела обнаружены бойцами ЦАХАЛ на территории населенного пункта Рафах, в списке есть россиянин Александр Лобанов.
Израиль дезавуировал данные о полном прекращении огня для вакцинации в Газе
Полного прекращения огня в секторе Газа для организации массовой вакцинации населения от полиомиелита не предусмотрено, информация о паузе в военных действиях не верна, сообщает советник офиса премьера страны Дмитрий Гендельман.
Дмитрий Тарасов "на пятёрочку"оценил вокальные данные Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.
Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон
Актёр Брэд Питт и его девушка, фитнес-тренер Инес де Рамон, проводили летом время на французской винодельне Chateau Miraval.