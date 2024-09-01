В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В воскресенье в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, о чем сообщает украинский "24 канал".

Согласно информации, представленной на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, на 11:18 по московскому времени в Харьковской, Сумской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале "24 канала", подтверждается, что в Харькове был слышен взрыв.

Фото: commons.wikimedia.orgState Emergency Service of Ukraine( Creative Commons Attribution 4.0 International )