В Харькове произошел мощный взрыв

В четверг жители Харькова стали свидетелями мощной детонации на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом инциденте сообщил украинский телеканал "Общественное" через свой Telegram-канал.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился за пределами городской черты. Сигнал воздушной опасности в Харьковской области был активирован в 14:20 по местному времени, совпадающему с московским.

Данное происшествие является частью продолжающейся серии ударов по объектам украинской инфраструктуры, которые российские вооруженные силы начали осуществлять с 10 октября 2022 года. Эти действия последовали за терактом на Крымском мосту, в организации которого, по мнению российских властей, были задействованы украинские спецслужбы.

Целями этих ударов становятся объекты энергетического комплекса, предприятия оборонной промышленности, центры военного управления и узлы связи по всей территории Украины. С момента начала этой кампании воздушные тревоги в украинских регионах стали ежедневным явлением, нередко охватывая всю страну.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿