В понедельник на территории Харьковской и Полтавской областей Украины, а также в части Запорожской области, контролируемой украинскими вооруженными силами, была объявлена воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные интерактивной карты, опубликованной министерством цифровой трансформации Украины.

Согласно этому ресурсу, сигнал воздушной тревоги впервые прозвучал в подконтрольной Украине части Запорожской области в 16:02 по московскому времени. Спустя полчаса тревога распространилась на Харьковскую область, а в 17:03 была объявлена в Полтавской области.

Стоит отметить, что регулярные атаки на объекты украинской инфраструктуры со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года. Это произошло через два дня после инцидента на Крымском мосту, который российские власти квалифицировали как теракт, организованный украинскими спецслужбами.

С того времени удары наносятся по различным объектам на всей территории Украины, включая энергетические установки, предприятия оборонной промышленности, центры военного управления и узлы связи. В результате этих действий воздушная тревога в украинских регионах стала ежедневным явлением, иногда охватывая всю страну.

Фото: commons. wikimedia.orgАдам Джонс из Келоуны, Британская Колумбия, Канада(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)