Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил мнение, что приходы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине будут подвергаться насильственному переводу в раскольнические структуры.

По его словам, существует высокая вероятность того, что приходы будут насильно отбираться, закрываться или принудительно переводиться в другие юрисдикции, такие как так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) или другие религиозные организации. Легойда также предположил, что вместе с этим будет происходить изъятие церковного имущества.

Он отметил, что многолетнее давление на каноническую Церковь продолжается уже не первый год, однако оно не принесло желаемых результатов. Легойда подчеркнул, что происходящее можно рассматривать как процесс разрушения основополагающих ценностей, на которых когда-то строилась культура и формировался народ. По его мнению, это отказ от исторического наследия, связанного с крещением в киевской купели, откуда берет начало духовная традиция. Более того, Легойда считает, что такие действия подрывают человеческое достоинство и нарушают базовые права человека, что вызывает обоснованные вопросы о целях подобных действий.

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