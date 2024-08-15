День семьи на форуме "Махар" в КЧР: встреча с парами, нашедшими друг друга на мероприятии

Одним из ключевых событий всероссийского молодежного высокогорного форума "Махар", который стартовал в Карачаево-Черкесии в четверг, станет День семьи. Об этом сообщил директор форума Расул Динаев.
"В Год семьи, объявленный президентом России, мы проведем тематический день, направленный на укрепление и развитие института семьи, а также сохранение семейных ценностей и традиций нашей многонациональной страны", - отметил Динаев.
В рамках Дня семьи планируется встреча участников форума с супружескими парами, которые познакомились на "Махаре" и ныне живут в счастливом браке, воспитывая детей, добавил он.
Форум "Махар" проходит в одноименном ущелье с 15 по 22 августа. В этом году мероприятие собрало более 120 участников из 21 региона России. Молодежь будет развивать навыки в социальном проектировании, креативной индустрии и туризме.
Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи КЧР, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева и Высокогорный креативный кластер. Форум проводится при поддержке главы региона Рашида Темрезова и Федерального агентства по делам молодежи.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Загидат Гасанова , ( Attribution-Share Alike 4.0. )
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