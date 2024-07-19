В Якутии организованы поисково-спасательные работы после получения сигнала бедствия с вертолета Robinson, на борту которого находились три пассажира и пилот.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту данного инцидента.

Согласно предварительной информации, сигнал с аварийного радиомаяка вертолета Robinson R44 II был зафиксирован авиационно-космическим центром поиска и спасения 19 июля 2024 года около 00:40 по местному времени (18 июля, 18:40 по московскому времени).

Для проведения поисково-спасательной операции уже подготовлены воздушные суда региональной авиакомпании "Полярные авиалинии".

Ситуация находится под контролем транспортной прокуратуры, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото: russianplanes. net/commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)