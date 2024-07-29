Дипломатические ведомства Испании и России организовали спасение уцелевших россиян после инцидента с судном Argos Georgia вблизи архипелага Фолкленды, как сообщил в понедельник информагентству РИА Новости российский посланник в Испании Юрий Клименко.
Дипломат поведал о трагическом происшествии с рыболовным судном "Argos Georgia" у побережья Мальвинских островов 22 июля. Среди членов команды были граждане России, четверых из которых удалось спасти. Благодаря скоординированным действиям посольства в Мадриде и испанского МИДа 28 июля удалось осуществить эвакуацию моряков вместе с выжившими испанцами на территорию Испании.
Клименко добавил, что по прибытии испанского эвакуационного борта на военный аэродром Торрехон-де-Ардос под Мадридом 28 июля, сотрудники дипмиссии встретили российских моряков и сопроводили их в консульский отдел, где оперативно решили все формальности и оформили необходимые документы.
Посол отметил символичность того, что 29 июля, в День ВМФ России, в 15:00 моряки благополучно отправились в Стамбул для дальнейшего возвращения на родину.
Ранее норвежский телерадиовещатель NRK, ссылаясь на Центр координации спасательных операций (HRS), информировал о затоплении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia 22 июля в акватории Фолклендских островов. На борту находились 27 человек различных национальностей, включая россиян, испанцев, уругвайцев, перуанцев и индонезийцев, как сообщало агентство EFE.
Стиг Эрвик, руководитель компании-судовладельца Ervik Havfiske, ранее проинформировал РИА Новости о гибели двух россиян, двух пропавших без вести и четырех спасенных в результате кораблекрушения. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила агентству, что трое россиян погибли, четверо выжили, а один числится пропавшим без вести после инцидента с Argos Georgia у Фолклендских островов.
Фото: commons.wikimedia.orgU.S. Navy/John F. Williams( in the public domain in the United States)
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