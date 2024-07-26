Группа испанских археологов сделала важное открытие в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка, в местности Гран-Долина. Ученые наткнулись на костные останки одних из древнейших представителей архаичных людей, населявших Европу примерно 850 000 лет назад. Информация об этом была опубликована в пресс-релизе Каталонского университета палеэкологии человека и социальной революции.

Исследовательская команда, занимающаяся раскопками на участке Гран Долина, достигла значительного прогресса в изучении блока TD6. Этому предшествовали три десятилетия кропотливой работы на небольшом испытательном полигоне, где ранее были обнаружены первые останки данного вида человека, а также множество окаменелостей и ископаемых останков различных животных.

Среди найденных фрагментов костей черепа, ребер и позвонков особое внимание ученых привлек зуб. Специалисты предполагают, что он мог принадлежать молодой женщине возрастом около 25 лет, чьи останки уже находили в этом регионе ранее.

Стоит отметить, что в 1990-х годах в пещерах Гран-Долина уже были сделаны значимые находки. Тогда археологи обнаружили останки шести древних людей, смешанные с костями животных и примитивными каменными орудиями. Возраст этих находок оценивается примерно в 780 000 лет. Ученые отнесли их к ископаемому виду Homo antecessor, или человек-предшественник, который считается самым древним представителем нашего рода на территории Европы.

Фото: commons. wikimedia.orgДмитро Полюхович(Creative Commons Attribution 4.0 International.)