В 2025 году Исаакиевский собор представит выставку о святителе Тихоне

Музей-памятник "Исаакиевский собор" планирует принять участие в выставке, посвященной святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня его смерти. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Мудров.

"Выставка состоится в следующем году. В Петербурге мало артефактов, связанных со святителем Тихоном, но я надеюсь, что она будет интересной и насыщенной", - отметил Мудров.

Директор музея напомнил, что в Исаакиевском соборе прошла последняя служба святителя Тихона в Петербурге совместно с священномучеником Вениамином. "Святитель Тихон и священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, были очень скромными в быту. Одеяние и посох святителя Тихона, хранящиеся в Московской духовной академии, планируется представить на выставке в Петербурге", - рассказал он.

Мудров добавил, что музей представит также некоторые материалы, включая произведения современных мастеров и скульптуру, изображающую святителя Тихона. "Все, что можно, мы покажем посетителям и верующим. Выставка, скорее всего, будет проходить в Исаакиевском соборе", - подчеркнул он.

Патриарх Тихон (в миру Василий Белавин) родился 31 января 1865 года в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника. В 1891 году он принял монашество, получив имя Тихон в честь святителя Тихона Задонского, и был рукоположен в иеромонаха. После Февральской революции 1917 года он председательствовал на Поместном соборе в Москве и был избран Патриархом Московским и всея Руси.

После нескольких уголовных дел, заведенных против него, патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года в Москве. В 1981 году он был канонизирован Русской православной церковью за границей, а в 1989 году - Русской православной церковью.

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