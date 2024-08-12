Ирландский журналист Чей Боуз выразил своё мнение в социальной сети X, охарактеризовав последние действия украинских вооруженных сил как безрассудство.

В своем сообщении он описал, как сначала была предпринята отчаянная и, по его словам, самоубийственная атака в Курской области, в то время как восточный фронт находится в критическом состоянии. Затем, по его утверждению, Зеленский отдал приказ на бомбардировку Запорожской атомной электростанции, что Боуз назвал актом безумия.

Накануне вечером, как сообщалось, градирня Запорожской АЭС пострадала от двух прямых попаданий украинских дронов, что привело к возгоранию. Пожарные службы смогли ликвидировать огонь. Специалисты оценят риск обрушения конструкций, как только позволит ситуация на месте. В корпорации "Росатом" данное нападение было названо актом ядерного терроризма.

Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)