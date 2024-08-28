Трагедия на иранском заводе: одно человеческая жизнь потеряна, десять человек пострадали

На военном заводе в Иране произошел взрыв

В результате утечки газа на одном из предприятий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Исфахан один человек погиб, а еще десять получили ранения.

Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Инцидент произошел на одном из военных заводов, принадлежащих элитным подразделениям ВС Ирана. Подробности случившегося не разглашаются.

Фото: commons. wikimedia. org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)