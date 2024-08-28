Трагедия на иранском заводе: одно человеческая жизнь потеряна, десять человек пострадали

В результате утечки газа на одном из предприятий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Исфахан один человек погиб, а еще десять получили ранения.
Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.
Инцидент произошел на одном из военных заводов, принадлежащих элитным подразделениям ВС Ирана. Подробности случившегося не разглашаются.
Фото: commons. wikimedia. org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Сербия намерена развивать военное сотрудничество с Францией
В ходе двухдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию (29-30 августа), президент Александр Вучич планирует обсудить с ним широкий спектр вопросов, включая приобретение истребителей Rafale, сотрудничество в сфере энергетики, экономики и информационных технологий.
Защита Дурова опровергла обвинения в причастности к преступлениям через Telegram
Адвокат основателя Telegram Павла Дурова, Давид-Оливье Камински, назвал нелепыми обвинения в адрес своего подзащитного в связи с преступлениями, совершенными с использованием мессенджера Telegram. Об этом сообщают французские средства массовой информации.
Минобороны России запустило онлайн-ресурс, посвященный освобождению Западной Украины
Министерство обороны России создало цифровой ресурс, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Родион Газманов показал архивное фото с отцом: "Он мог быть капитаном"
Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.