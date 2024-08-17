Индонезия выступает против неоколониальных практик Запада, стремящегося извлекать из страны необработанное сырье, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.

В субботу Индонезия отмечает 79-ю годовщину своей независимости, этот праздник впервые проходит в новой столице страны - Нусантаре. Этот строящийся мегаполис на острове Калимантан должен решить проблему перенаселенности Джакарты и стать символом независимой Индонезии. В своем обращении к народу перед праздником президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что страна не позволит другим государствам помешать своим планам сосредоточиться на переработке сырья, а не на его экспорте.

Посол Толченов отметил, что индонезийцы последовательно противостоят неоколониальным практикам западных стран, которые стремятся сохранить возможность извлечения необработанного сырья. В то же время индонезийские власти нацелены на развитие перерабатывающей промышленности, используя богатые природные ресурсы архипелага.

Индонезия оспаривает свои права как производителя и поставщика никелевой продукции сразу с двумя странами - США и Евросоюзом. На международных площадках и в двусторонних переговорах индонезийская сторона утверждает, что она имеет право не только запрещать экспорт сырья с целью его самостоятельной переработки, но и на получение справедливых субсидий на свою продукцию. Ранее США выпустили новые правила о "зеленых" субсидиях для полезных ископаемых, используемых в производстве электромобилей, однако Индонезия, обладая крупнейшими запасами никелевой руды, не была упомянута в этих правилах.

С 1 января 2020 года власти Индонезии запретили экспорт никелевой руды. Эта политика вызвала протесты со стороны Европейского союза, так как запрет негативно сказывается на производстве нержавеющей стали.

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