В Индии произошло удивительное событие: рабочий, обремененный долгами, обнаружил крупный алмаз, оцениваемый почти в сто тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал CNN.

40-летний Раджу Гауд, работая на государственном руднике, арендованном им, наткнулся на драгоценный камень весом 19,22 карата. Мужчина сразу понял ценность своей находки, отметив ее ослепительный блеск.

После обнаружения алмаза Гауд вместе со своим младшим братом передал его представителям власти. Согласно установленному порядку, большая часть стоимости драгоценности будет возвращена нашедшим после реализации камня на аукционе.

Журналисты отмечают, что Гауд уже строит планы на будущее. Он намеревается использовать полученные средства для погашения своих долгов, обеспечения благополучия семьи и приобретения земельного участка.

Фото: commons.wikimedia.orgGéry PARENT(the public domain.)