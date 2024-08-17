У Архипелага Идзу было зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у архипелага Идзу в Тихом океане, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки произошли в 6:32 по координатам UTC (9:32 по московскому времени). По сведениям сейсмологов, эпицентр находился на глубине 10 километров.
На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.
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Армия Израиля отчиталась об уничтожении 40 целей
Израильские военно-воздушные силы ликвидировали около 40 объектов палестинских группировок в секторе Газа, включая военные сооружения и склады с оружием, сообщила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Из-за удара Израиля по дому в Ливане погибло десять человек
Число жертв в результате израильского воздушного удара по жилому дому в Эн-Набатии на юге Ливана возросло до десяти, также пострадали пять человек, сообщает ливанское агентство NNA.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.