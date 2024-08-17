У Архипелага Идзу было зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у архипелага Идзу в Тихом океане, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 6:32 по координатам UTC (9:32 по московскому времени). По сведениям сейсмологов, эпицентр находился на глубине 10 километров.

На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.

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