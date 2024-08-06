В Хиросиме процитировали слова Горбачева

Глава Хиросимы, Кадзуми Мацуи, во время торжественной Клятвы о мире, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки, вспомнил слова Михаила Горбачева, первого президента Советского Союза.

Эта церемония транслировалась в режиме реального времени на официальном сайте городской администрации, а также на главных телеканалах и интернет-платформах.

Мацуи напомнил о 1989 годе, когда на фоне растущих демократических движений пала Берлинская стена, символизировавшая противостояние Востока и Запада.

Он передал слова Горбачева, который подчеркивал необходимость мира и призывал к прекращению гонки вооружений. Бывший советский лидер, по словам Мацуи, считал, что человечество должно избавиться от страха перед ядерным оружием, полностью уничтожить его и решать региональные конфликты исключительно политическими методами.

Траурная церемония, посвященная памяти жертв атомной бомбардировки, прошла в Парке мира Хиросимы, города, который первым столкнулся с ужасами ядерного оружия. В этом году исполняется 79 лет со дня этой трагедии.

Фото: commons.wikimedia.org (public domain)