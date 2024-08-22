Часть Херсона, находящаяся под контролем Вооружённых сил Украины, осталась без электроснабжения после повреждений на энергетическом объекте. Об этом в четверг сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, назначенный украинскими властями, через свой Telegram-канал.

Ранее в этот же день Прокудин информировал о повреждениях ряда объектов важной инфраструктуры на территории Херсонской области, которая находится под контролем украинских сил.

По его словам, в Херсоне частично отсутствует электричество, и энергетические службы уже ведут аварийно-ремонтные работы, стремясь как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Херсонская область, расположенная в низовьях Днепра и омываемая Азовским и Чёрным морями, вошла в состав Российской Федерации после референдума, проведённого в сентябре 2022 года. Однако Украина не признаёт результаты этого референдума и продолжает обстрелы территории региона. На данный момент около 75% территории Херсонской области находится под контролем России, в то время как правобережная часть, включая город Херсон, остаётся под управлением украинских войск.

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