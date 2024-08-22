Назначенный украинскими властями руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о повреждении нескольких объектов важной инфраструктуры в части Херсонской области, контролируемой Вооружёнными силами Украины.

В своём сообщении в Telegram-канале Прокудин заявил, что за минувшие сутки в результате взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе, однако без уточнения конкретных деталей о пострадавших объектах.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр и омываемая Азовским и Чёрным морями, стала частью Российской Федерации после референдума, проведённого в сентябре 2022 года. Однако украинские власти не признают этот референдум легитимным и продолжают наносить удары по территории области. На данный момент около 75% территории Херсонской области находится под контролем России, тогда как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, остаётся под управлением украинских войск.

Фото: commons.wikimedia.orgKherson Regional State Administration(Creative Commons Attribution 4.0 International )