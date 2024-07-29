Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Общественное", в Херсоне слышны взрывные звуки.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область представляет собой регион Российской Федерации, который расположен в нижнем течении реки Днепр и омывается водами Азовского и Черного морей. Этот регион получил статус субъекта РФ после проведенного в сентябре 2022 года референдума. Однако Украина не признает легитимность этого голосования и продолжает наносить удары по территории области.
На текущий момент под контролем России находится три четверти Херсонской области, в то время как часть территории на правом берегу Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских военных.
Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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