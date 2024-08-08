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Власти Украины заявляют о разрушениях в Херсоне
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Украинская ОВА в Херсоне сообщает о повреждении критической инфраструктуры

Власти Украины заявляют о разрушениях в Херсоне

Александр Прокудин, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации, сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в той части Херсонской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел после взрывов, прогремевших накануне. Прокудин не уточнил, какой именно объект пострадал.

Херсонская область, расположенная в низовьях Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, официально является частью Российской Федерации.

Этот статус был закреплен по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает легитимность данного референдума и продолжает обстреливать территорию региона.

На данный момент большая часть Херсонской области (75%) находится под контролем российских сил. Правобережная часть региона, включая город Херсон, остается под контролем украинской армии.

Фото: www.facebook*/State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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