Александр Прокудин, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации, сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в той части Херсонской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Инцидент произошел после взрывов, прогремевших накануне. Прокудин не уточнил, какой именно объект пострадал.
Херсонская область, расположенная в низовьях Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, официально является частью Российской Федерации.
Этот статус был закреплен по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает легитимность данного референдума и продолжает обстреливать территорию региона.
На данный момент большая часть Херсонской области (75%) находится под контролем российских сил. Правобережная часть региона, включая город Херсон, остается под контролем украинской армии.
Фото: www.facebook*/State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Маск назвал кандидата в вице-президенты от демпартии глупцом
Известный американский предприниматель Илон Маск выразил резкое неодобоение позиции кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца, губернатора штата Миннесота, относительно борьбы с дезинформацией. Свою критику Маск опубликовал в соцсетях.
В ряде областей Украины воздушная тревога
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы оповещения о возможной опасности активированы в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены из-за сообщений о планах теракта
Три выступления артистки и автора песен из Соединённых Штатов Америки Тейлор Свифт пришлось отменить в связи с сообщениями Вооружённых силы Австрии о возможном теракте на месте концертов. Об этом информирует агентство персонального маркетинга, оказывающее весь спектр маркетинговых услуг, Barracuda Music.
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в России
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в российских регионах.