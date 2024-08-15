В Херсоне инвалиду вручили повестку из-за нехватки солдат ВСУ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который является аналогом военкомата, в подконтрольном Киеву городе Херсоне выдали повестку инвалиду второй группы. В ответ на его жалобы о тяжелом заболевании работники ТЦК отметили нехватку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на островах в Херсонской области.
"Меня остановили у подъезда, и я объяснил, что я инвалид второй группы. Это их не волновало. Они только посмеялись и сказали, что им нужны люди на островах, видимо, призыв завершился", - рассказал житель Херсона в интервью ТАСС. Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и многократно продлевалась.
Власти предпринимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы. В связи с проблемами с комплектованием армии был принят закон, ужесточающий правила мобилизации.
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