Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с телеканалом "Рустави 2" выразил опасения относительно возможных последствий победы оппозиции на предстоящих осенних выборах. По его мнению, в случае такого исхода страна рискует стать "вторым фронтом" в кратчайшие сроки.

Глава правительства подчеркнул, что если гипотетически представить приход к власти объединенной оппозиции после выборов, то уже через несколько дней Грузия может оказаться вовлеченной в конфликт. Кобахидзе утверждает, что его прогноз основан на имеющейся информации и опыте прошлых лет.

Представители правящей партии Грузии неоднократно высказывали обеспокоенность тем, что украинские официальные лица и их сторонники из оппозиционного "Единого национального движения" стремятся создать в Грузии "второй фронт" против России. Премьер-министр заверил, что приложит все усилия, чтобы не допустить "украинизации" страны.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. К этому событию оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" сформировала новый политический блок совместно с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политическими силами. Новое объединение получило название "Единство ради спасения Грузии".

Фото: commons.wikimedia.orgФрэнк Миллер из Вашингтона, округ Колумбия, США(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)