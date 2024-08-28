Горячее питание для всех: в Госдуму внесен проект о бесплатном горячем питании для всех школьников

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым готовят законопроект о бесплатном горячем питании для всех учащихся 5-9 классов.

Об этом сообщает РИА Новости, получившее доступ к документу.

Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы уже в четверг. Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников, обучающихся по программам основного и среднего общего образования в государственных и муниципальных школах.

Авторы инициативы считают, что горячее питание во время учебного дня является важным фактором сохранения здоровья детей и повышения их учебной успеваемости. Многолетний опыт наблюдений учителей и медиков подтверждает, что школьники, не получающие горячую пищу в течение дня, чаще испытывают усталость, головные боли, боли в желудке, а также страдают от плохого настроения и снижения работоспособности.

Сергей Миронов, лидер партии, подчеркнул, что в настоящее время бесплатным горячим питанием обеспечены только учащиеся начальной школы, и предложил распространить эту практику на среднее звено. По его мнению, учитывая длительное время пребывания детей в школе и их высокую учебную нагрузку, необходимо обеспечить бесплатным полноценным горячим питанием всех учеников 5-9 классов без учета материального положения их семей. Реализацию программы Миронов рассматривает как инвестиции в будущее страны.

Он также обратил внимание на то, что пищевые привычки, сформированные в детском возрасте, сохраняются на протяжении всей жизни. Школьная столовая, по его словам, является важным местом для формирования здоровых привычек питания у подрастающего поколения.

Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)