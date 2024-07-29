Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
Сергей Неверов останется работать в Государственной Думе
  1. Главная
  2. Страна

Сергей Неверов останется работать в Государственной Думе

Согласно информации, полученной от источника РИА Новости, Сергей Неверов продолжит свою деятельность в Государственной Думе в качестве рядового депутата в составе комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, возглавляемого Ниной Останиной.

Источник подчеркнул, что Неверов не планирует переходить в комитет по делам национальностей или занимать какие-либо руководящие позиции. Его дальнейшая работа будет осуществляться в статусе обычного члена комитета.

Эта информация появилась после того, как Государственная Дума на пленарном заседании приняла решение об освобождении ряда депутатов от занимаемых ими руководящих должностей. В частности, были освобождены:

  1. Павел Завальный - с поста председателя комитета по энергетике.
  2. Дмитрий Свищев - с должности главы комитета по спорту.
  3. Сергей Неверов - с позиции заместителя председателя Государственной Думы.

Фото: commons.wikimedia.orgБесталекс(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

Мир

Нетаньяху: Израиль незамедлительно и сурово ответит на обстрел Голанских высот

Нетаньяху: Израиль незамедлительно и сурово ответит на обстрел Голанских высот

Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, в понедельник подтвердил, что реакция на ракетную атаку на Голанские высоты будет незамедлительной и суровой.

Читать полностью
Таубер: Молдавские власти оказывают моральное давление на оппозицию

Таубер: Молдавские власти оказывают моральное давление на оппозицию

Марина Таубер, депутат молдавского законодательного собрания от коалиции "Победа", обвинила местное правительство в использовании судебной системы для психологического воздействия на оппозиционные силы.

Читать полностью

Общество

502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков

502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков

В течение первых шести месяцев текущего года за пределами Таджикистана было задержано 528 граждан страны по подозрению в совершении преступлений, связанных с нелегальным распространением наркотических веществ.

Читать полностью
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.

Читать полностью

Новости