Согласно информации, полученной от источника РИА Новости, Сергей Неверов продолжит свою деятельность в Государственной Думе в качестве рядового депутата в составе комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, возглавляемого Ниной Останиной.
Источник подчеркнул, что Неверов не планирует переходить в комитет по делам национальностей или занимать какие-либо руководящие позиции. Его дальнейшая работа будет осуществляться в статусе обычного члена комитета.
Эта информация появилась после того, как Государственная Дума на пленарном заседании приняла решение об освобождении ряда депутатов от занимаемых ими руководящих должностей. В частности, были освобождены:
- Павел Завальный - с поста председателя комитета по энергетике.
- Дмитрий Свищев - с должности главы комитета по спорту.
- Сергей Неверов - с позиции заместителя председателя Государственной Думы.
Фото: commons.wikimedia.orgБесталекс(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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