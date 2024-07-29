Согласно информации, полученной от источника РИА Новости, Сергей Неверов продолжит свою деятельность в Государственной Думе в качестве рядового депутата в составе комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, возглавляемого Ниной Останиной.

Источник подчеркнул, что Неверов не планирует переходить в комитет по делам национальностей или занимать какие-либо руководящие позиции. Его дальнейшая работа будет осуществляться в статусе обычного члена комитета.

Эта информация появилась после того, как Государственная Дума на пленарном заседании приняла решение об освобождении ряда депутатов от занимаемых ими руководящих должностей. В частности, были освобождены:

Павел Завальный - с поста председателя комитета по энергетике. Дмитрий Свищев - с должности главы комитета по спорту. Сергей Неверов - с позиции заместителя председателя Государственной Думы.

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