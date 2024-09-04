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В Горловке из-за обстрела ВСУ был повреждён автобус
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В Горловке при обстреле был повреждён автобус

В Горловке из-за обстрела ВСУ был повреждён автобус

Утром в Горловке на территории ДНР пассажирский автобус был поврежден в результате удара украинского беспилотника, о чем сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, инцидент произошел на первом утреннем рейсе автобуса, когда он съезжал с проспекта Ленина в направлении поселка Широкая Балка. В результате атаки беспилотного летательного аппарата, принадлежащего украинским вооруженным формированиям, автобус маршрута №18 получил повреждения, и движение по этому маршруту было временно приостановлено. Приходько также добавил, что ночью, в ходе очередного обстрела, был поврежден еще один автобус, работающий на маршруте №2, который находился на стоянке.

Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от Донецка, является крупным промышленным центром, где функционируют химический концерн "Стирол" и предприятия угледобывающей отрасли. До начала конфликта в Донбассе численность населения города превышала 250 тысяч человек, что делало его одним из крупнейших населенных пунктов региона.

Фото: commons.wikimedia.orgState Emergency Service of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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