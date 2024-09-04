За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск в Горловке, расположенной на территории ДНР, пострадали одиннадцать мирных жителей, о чем сообщил глава города Иван Приходько.

По его словам, в результате вооруженных действий Украины за последние сутки ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц. В своем Telegram-канале Приходько отметил, что атака привела к серьезным последствиям для мирного населения.

По информации, предоставленной представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, около 6:30 утра по московскому времени в центральной части Горловки был зафиксирован удар украинского беспилотника, который сбросил боеприпас на Центрально-Городской район.

Горловка, находящаяся в 50 километрах к северу от Донецка, является крупным промышленным центром, где действуют химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта на Донбассе население города составляло более 250 тысяч человек, что делало его одним из крупнейших населенных пунктов региона.

Фото: commons. wikimedia.orgMstyslav Chernov(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)