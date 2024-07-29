Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 86,5554
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 94,1381
Германия передаст Украине новые танки Leopard 1A5
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Германия передаст Украине новые танки Leopard 1A5

Федеративная Республика Германия расширила свою военную поддержку Украине, предоставив новый комплект вооружений и техники. Согласно обновленному перечню на официальном веб-ресурсе правительства ФРГ, последняя партия помощи включает разнообразное оборудование и боеприпасы.

В состав нового пакета вошли 21 тысяча снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, которые ранее были переданы украинской стороне. Кроме того, Германия поставила 10 беспилотных надводных аппаратов, усиливая возможности украинских военно-морских сил.

Совместно с Данией, ФРГ передала Украине восемь танков Leopard 1A5, что свидетельствует о международной кооперации в вопросах военной помощи. Дополнительно, немецкая сторона предоставила две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, десять наземных радиолокационных станций, около 25 тысяч защитных шлемов и полевой госпиталь.

Российская Федерация выражает обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные военные цели.

По мнению российской стороны, США и НАТО уже являются прямыми участниками конфликта не только через поставки вооружений, но и путем подготовки военных кадров на территории ряда европейских стран. Кремль утверждает, что наращивание военной помощи Украине со стороны западных государств негативно влияет на перспективы мирных переговоров.

Фото: commons.wikimedia.orgStaff Sgt. Kathleen Polanco(in the public domain )

Мир

Кирби: поставки оружия Пентагона в Израиль не ускорятся

Кирби: поставки оружия Пентагона в Израиль не ускорятся

Штаты не намерены ускорять поставки оружия армии ЦАХАЛ, несмотря на серьёзное обострение ситуации на границе с Ливаном. Об этом сообщил координатор в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Читать полностью
США могут ввести новые санкции в отношении Венесуэлы

США могут ввести новые санкции в отношении Венесуэлы

Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер в отношении Венесуэлы после недавно состоявшихся президентских выборов в этой стране. Об этом в понедельник сообщил влиятельный чиновник из американского правительства.

Читать полностью

Общество

В Китае открыли новую защитную систему бактерий, которая ускорит создание геномных редакторов

В Китае открыли новую защитную систему бактерий, которая ускорит создание геномных редакторов

Китайские ученые открыли новую защитную систему в бактериях, которая может ускорить разработку геномных редакторов.

Читать полностью
В России запатентовали беспилотник для анализа почвы

В России запатентовали беспилотник для анализа почвы

Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) запатентовали новый беспилотник и метод для анализа почвы и растений, что ускорит получение данных о состоянии почвы и растительной биомассы по сравнению с традиционными лабораторными и полевыми методами.

Читать полностью

Новости