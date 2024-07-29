Федеративная Республика Германия расширила свою военную поддержку Украине, предоставив новый комплект вооружений и техники. Согласно обновленному перечню на официальном веб-ресурсе правительства ФРГ, последняя партия помощи включает разнообразное оборудование и боеприпасы.
В состав нового пакета вошли 21 тысяча снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, которые ранее были переданы украинской стороне. Кроме того, Германия поставила 10 беспилотных надводных аппаратов, усиливая возможности украинских военно-морских сил.
Совместно с Данией, ФРГ передала Украине восемь танков Leopard 1A5, что свидетельствует о международной кооперации в вопросах военной помощи. Дополнительно, немецкая сторона предоставила две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, десять наземных радиолокационных станций, около 25 тысяч защитных шлемов и полевой госпиталь.
Российская Федерация выражает обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные военные цели.
По мнению российской стороны, США и НАТО уже являются прямыми участниками конфликта не только через поставки вооружений, но и путем подготовки военных кадров на территории ряда европейских стран. Кремль утверждает, что наращивание военной помощи Украине со стороны западных государств негативно влияет на перспективы мирных переговоров.
Фото: commons.wikimedia.orgStaff Sgt. Kathleen Polanco(in the public domain )
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