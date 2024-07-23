Немецкий журналист Ганс-Ульрих Ергес, выступая в эфире телеканала Welt, высказал мнение, что текущая ситуация в США после отказа Джо Байдена от участия в президентской гонке благоприятствует российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Ергеса, Путин, наблюдая за происходящим в Вашингтоне, видит разворачивающуюся драму шекспировского масштаба. Журналист подчеркнул, что с выходом Байдена из предвыборной гонки у российского президента фактически не осталось серьезного оппонента на международной арене.

Немецкий эксперт предположил, что Байден может не доработать до конца своего президентского срока, учитывая очевидное ухудшение его здоровья. Ергес также отметил отсутствие на Западе лидера, способного эффективно противостоять России в контексте украинского конфликта, охарактеризовав ситуацию как крайне драматичную.

Напомним, что в минувшее воскресенье Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок от Демократической партии, однако заверил, что продолжит исполнять свои обязанности до конца текущего мандата. При этом он выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выборах.

Стоит отметить, что незадолго до этого заявления Байден заразился коронавирусом и временно исчез из поля зрения общественности. Согласно официальным данным, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. На фоне циркулирующих в социальных сетях слухов о возможной смерти президента, представители Республиканской партии потребовали от властей предоставить доказательства того, что Байден жив.

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