В понедельник на территории крупнейшего химического предприятия Германии, расположенного в Людвигсхафене и принадлежащего концерну BASF, произошло чрезвычайное происшествие.

Немецкое издание Bild сообщает о мощном взрыве, повлекшем за собой серьезные последствия.

Инцидент случился около полудня по местному времени. За детонацией последовало возгорание, которое впоследствии удалось локализовать и ликвидировать усилиями пожарных бригад.

В результате происшествия пострадали 14 работников завода. К счастью, их травмы оцениваются как незначительные. Тем не менее, для проведения тщательного медицинского осмотра и оказания необходимой помощи всех пострадавших доставили в заводскую клинику.

Муниципальные власти совместно с пожарной службой выпустили предостережение для местных жителей. Население призывают соблюдать осторожность из-за возможного распространения в атмосфере продуктов горения.

На данный момент точные причины случившегося остаются неизвестными. Ведется расследование обстоятельств, приведших к взрыву и последующему пожару на химическом производстве.

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