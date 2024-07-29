В понедельник на территории крупнейшего химического предприятия Германии, расположенного в Людвигсхафене и принадлежащего концерну BASF, произошло чрезвычайное происшествие.
Немецкое издание Bild сообщает о мощном взрыве, повлекшем за собой серьезные последствия.
Инцидент случился около полудня по местному времени. За детонацией последовало возгорание, которое впоследствии удалось локализовать и ликвидировать усилиями пожарных бригад.
В результате происшествия пострадали 14 работников завода. К счастью, их травмы оцениваются как незначительные. Тем не менее, для проведения тщательного медицинского осмотра и оказания необходимой помощи всех пострадавших доставили в заводскую клинику.
Муниципальные власти совместно с пожарной службой выпустили предостережение для местных жителей. Население призывают соблюдать осторожность из-за возможного распространения в атмосфере продуктов горения.
На данный момент точные причины случившегося остаются неизвестными. Ведется расследование обстоятельств, приведших к взрыву и последующему пожару на химическом производстве.
Фото: commons. wikimedia.org/Goku4711 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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