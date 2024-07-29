Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
В ФРГ произошел взрыв на территории крупнейшего химического предприятия в стране
  1. Главная
  2. Мир

В ФРГ произошел взрыв на территории крупнейшего химического предприятия в стране

В понедельник на территории крупнейшего химического предприятия Германии, расположенного в Людвигсхафене и принадлежащего концерну BASF, произошло чрезвычайное происшествие.

Немецкое издание Bild сообщает о мощном взрыве, повлекшем за собой серьезные последствия.

Инцидент случился около полудня по местному времени. За детонацией последовало возгорание, которое впоследствии удалось локализовать и ликвидировать усилиями пожарных бригад.

В результате происшествия пострадали 14 работников завода. К счастью, их травмы оцениваются как незначительные. Тем не менее, для проведения тщательного медицинского осмотра и оказания необходимой помощи всех пострадавших доставили в заводскую клинику.

Муниципальные власти совместно с пожарной службой выпустили предостережение для местных жителей. Население призывают соблюдать осторожность из-за возможного распространения в атмосфере продуктов горения.

На данный момент точные причины случившегося остаются неизвестными. Ведется расследование обстоятельств, приведших к взрыву и последующему пожару на химическом производстве.

Фото: commons. wikimedia.org/Goku4711 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Нетаньяху: Израиль незамедлительно и сурово ответит на обстрел Голанских высот

Нетаньяху: Израиль незамедлительно и сурово ответит на обстрел Голанских высот

Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, в понедельник подтвердил, что реакция на ракетную атаку на Голанские высоты будет незамедлительной и суровой.

Читать полностью
Таубер: Молдавские власти оказывают моральное давление на оппозицию

Таубер: Молдавские власти оказывают моральное давление на оппозицию

Марина Таубер, депутат молдавского законодательного собрания от коалиции "Победа", обвинила местное правительство в использовании судебной системы для психологического воздействия на оппозиционные силы.

Читать полностью

Общество

502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков

502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков

В течение первых шести месяцев текущего года за пределами Таджикистана было задержано 528 граждан страны по подозрению в совершении преступлений, связанных с нелегальным распространением наркотических веществ.

Читать полностью
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.

Читать полностью

Новости