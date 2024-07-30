В Федеративной Республике Германия приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности заместителя главы правительства и руководителя экономического ведомства Роберта Хабека, представляющего партию "Зеленых". Такие действия были предприняты в связи с участившимися случаями поступления угроз в его адрес, о чем сообщает издание Welt, ссылаясь на конфиденциальные источники информации.

По данным журналистов, уровень защиты Хабека был существенно повышен в связи с возникшей опасностью для его жизни и здоровья.

Ранее на электронный адрес приемной политика в его избирательном округе поступил ряд сообщений, содержащих угрозы физической расправы от неустановленных лиц.

В общей сложности в отношении государственного деятеля было зафиксировано более 700 случаев оскорбительных высказываний, по каждому из которых Хабек обратился с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что Роберт Хабек рассматривается как основной кандидат от партии "Зеленых" на пост федерального канцлера на предстоящих в 2025 году выборах.

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