В понедельник неизвестные злоумышленники устроили серию поджогов на железнодорожных путях в немецком городе Бремен, что привело к нарушению графика движения поездов.

Представитель Deutsche Bahn (DB) сообщил РИА Новости, что поджог кабеля в районе Бремен-Обернойланд стал причиной ограничений движения поездов вокруг Бремена.

Полиция уже начала расследование инцидента. К 19:00 по местному времени поврежденный кабель был восстановлен, и движение поездов постепенно возобновилось, однако возможны некоторые задержки.

По данным информационного агентства DPA, злоумышленники совершили поджог кабельной шахты, что привело к остановке скоростных поездов, следовавших через центральный вокзал Бремена из Северного Рейна-Вестфалии в Гамбург. Кроме того, пострадало и движение пригородных поездов.

Портал NDR сообщил о еще одном инциденте возгорания железнодорожного кабеля в районе Гамбурга, однако пока не установлено, является ли это следствием поджога.

Серия поджогов произошла и во Франции. В ночь на 26 июля, в день открытия Олимпиады, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о нескольких случаях поджога релейных шкафов и кабелей возле железнодорожных путей. По данным телеканала BFMTV, эти инциденты привели к серьезным сбоям на трех линиях скоростных поездов TGV, а на четвертой линии диверсию удалось предотвратить. Были задержаны и отменены многие поезда, что затронуло около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции расценили произошедшее как саботаж. Прокуратура Парижа начала расследование, и к понедельнику движение поездов было полностью восстановлено.

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