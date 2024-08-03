Анналена Бербок сообщила, что обмен был "крайне деликатной дилеммой"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала обмен заключенными между Россией и странами Запада, о чем сообщает издание Tagesschau.
Бербок охарактеризовала обмен заключенными между Россией, Беларусью и несколькими западными государствами как крайне сложную дилемму. Она отметила, что решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) далось непросто всему правительству.
Напомним, что первого августа на территорию России вернулись восемь ее граждан, ранее отбывавших наказание в западных странах. В их числе были Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.
Как сообщил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами, однако их вина не была доказана. В аэропорту их лично приветствовал Владимир Путин, заявив, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам.
В обратном направлении, на Запад, отправились граждане США, Германии, России, а также лица с двойным гражданством. Все они были осуждены по различным статьям, включая государственную измену и экстремистскую деятельность. Владимир Путин подписал указы об их помиловании.
Фото: commons.wikimedia.orgHeinrich-Böll-Stiftung из Берлина, Германия(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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