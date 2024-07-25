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В Германии обсуждают судьбу Голубой мечети
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В Германии обсуждают судьбу Голубой мечети

В Германии разгорелась дискуссия вокруг судьбы Голубой мечети после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга". Как сообщает немецкое издание Welt, Центральный совет мусульман страны выступил с призывом сохранить это религиозное сооружение.

Представители совета подчеркнули важность сохранения не только 60-летней Голубой мечети, но и других мечетей, пострадавших от запрета, а также многолетних традиций шиитской общины в Германии. Это заявление было сделано в ответ на наложение ареста на Голубую мечеть, которая является значимым местом молитвы для мусульман-шиитов.

Ситуация осложнилась после того, как министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о запрете деятельности "Исламского центра Гамбурга". Организация была признана антиконституционной и экстремистской, что повлекло за собой обыски в связанных с ней помещениях и конфискацию активов.

Теперь будущее Голубой мечети остается неопределенным. Запрет деятельности финансирующей ее организации поставил под угрозу существование этого религиозного объекта, что вызвало обеспокоенность мусульманской общины Германии

Фото: commons. wikimedia.orgАдли Вахид(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)

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