В Германии разгорелась дискуссия вокруг судьбы Голубой мечети после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга". Как сообщает немецкое издание Welt, Центральный совет мусульман страны выступил с призывом сохранить это религиозное сооружение.
Представители совета подчеркнули важность сохранения не только 60-летней Голубой мечети, но и других мечетей, пострадавших от запрета, а также многолетних традиций шиитской общины в Германии. Это заявление было сделано в ответ на наложение ареста на Голубую мечеть, которая является значимым местом молитвы для мусульман-шиитов.
Ситуация осложнилась после того, как министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о запрете деятельности "Исламского центра Гамбурга". Организация была признана антиконституционной и экстремистской, что повлекло за собой обыски в связанных с ней помещениях и конфискацию активов.
Теперь будущее Голубой мечети остается неопределенным. Запрет деятельности финансирующей ее организации поставил под угрозу существование этого религиозного объекта, что вызвало обеспокоенность мусульманской общины Германии
Фото: commons. wikimedia.orgАдли Вахид(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
Шольц: решения Германии не ведут к конфликту НАТО и России
Канцлер Германии Шольц заявил, что решения ФРГ принимаются так, чтобы не допустить конфликта между НАТО и РФ.
Еврокомиссия изучает отключение нефти через нефтепровод "Дружба"
Европейская комиссия продолжает анализировать ситуацию, связанную с приостановкой транспортировки нефти компании "Лукойл" по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии через территорию Украины. Об этом в четверг сообщил представитель ЕК Олоф Гилл.
Диетолог Алпхан: вода с лимоном не способствует жиросжиганию
Врач-диетолог из Стамбульского университета Атлас Эмель Алпхан в интервью изданию Sabah объяснила, что вода с лимоном не способствует жиросжиганию и снижению веса.
В России создадут цифровой гербарий флоры Камчатского полуострова
На Камчатке в Витуса Беринга Камчатском государственном университете создают цифровой гербарий флоры полуострова, включая редкие и защищаемые виды растений.