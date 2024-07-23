Немецкий журналист, Юлиан Репке, в репортаже для Bild подчеркнул, что украинская армия предприняла массированное отступление. Согласно его оценке, складывающаяся ситуация очень тяжелая для Украины, которая теряет позиции из-за стремительных отступлений. Он особо выделил высокую эффективность применяемых российскими военными авиационных бомб, против которых ВСУ остаются бессильными.
Минобороны России со своей стороны сообщило, что за воскресенье были освобождены населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Помимо этого, было уничтожено хранилище с запасом до 400 тонн боеприпасов для ВСУ, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, системы ПВО сбили военный вертолет Ми-8 и 40 дронов противника.
Фото: commons. wikimedia.orgMinistry of Defense of Ukraine(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)
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