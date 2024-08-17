В Гаити при попытке побега из тюрьмы погибло 15 человек

В тюрьме города Сен-Марк, расположенном в департаменте Артибонит на западе Гаити, заключенные попытались совершить побег, в результате чего, по сообщениям радиовещательной компании Metronome в социальной сети X, как минимум 15 человек погибли из-за вмешательства правоохранителей.
Данный инцидент произошел в пятницу. На момент побега в учреждении находилось более 500 заключенных. В сообщении Metronome указывалось, что в результате побега 15 человек погибли, один смог сбежать, а еще шесть были госпитализированы.
В настоящее время силы правопорядка восстановили контроль над ситуацией, и все заключенные вернулись в свои камеры.
Гаити сталкивается с многолетним социально-политическим кризисом, который стал особенно острым после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С тех пор бездействие правительства привело к значительному росту влияния банд, занимающихся вымогательствами, похищениями ради получения выкупа и контролирующих целые районы страны, включая топливные терминалы.
Фото: commons.wikimedia.org Министерство обороны США, техник-сержант Энди Данауэй, ВВС США( in the public domain in the United States.)
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