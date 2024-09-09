Школьник с подозрительным предметом исчез в Гамбурге: полиция ведет поиски

В немецком Гамбурге ищут школьника с предметом, похожим на оружие

В одной из школ Гамбурга произошел инцидент, вызвавший тревогу среди учащихся и сотрудников учебного заведения.

Утром был замечен школьник с предметом, напоминающим оружие, после чего были проведены срочные оперативно-розыскные мероприятия.

По данным полиции, конфликт между учениками перерос в ссору, во время которой у одного из них было замечено подозрительное оружие. Однако пока неизвестно, было ли это настоящее огнестрельное оружие или всего лишь муляж.

Полиция Гамбурга получила первые сообщения об инциденте утром и немедленно приступила к поискам школьника. Несмотря на проведенные оперативно-розыскные мероприятия, учащийся с оружием пока не найден. Полиция продолжает его поиски, чтобы обеспечить безопасность учащихся и сотрудников школы.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)