Министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20), собравшиеся на встрече в Рио-де-Жанейро, подчеркнули необходимость усиления мер по обеспечению соблюдения налогового законодательства. В итоговой декларации они призвали к более активным действиям, которые позволят предотвратить использование налогоплательщиками, включая лиц с высоким уровнем дохода, схем уклонения от уплаты налогов.
Министры финансов G20 выразили убежденность в том, что все налогоплательщики, независимо от уровня их доходов, должны вносить справедливый вклад в налоговую систему. Они подчеркнули важность борьбы с уклонением от уплаты налогов, в том числе путем обхода стандартов прозрачности.
В декларации также отмечается, что разработка и реализация эффективной, справедливой и прогрессивной налоговой политики остается одной из ключевых задач для стран G20. Для достижения этой цели необходимо как международное сотрудничество, так и проведение внутренних реформ.
Несмотря на призывы к усилению налогового контроля, министры не смогли достичь согласия по вопросу введения глобального налога для миллиардеров. Однако, согласно информации издания Politico, они договорились продолжить обсуждение этой темы в будущем.
Фото: commons.wikimedia.orgOffice of the President of the United States(it is in the public domain.)
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