Руководитель немецкой консервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила с резкой критикой в адрес главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок в связи с разразившимся визовым скандалом. Свое мнение политик выразила через социальную сеть.

Вайдель настаивает на временном отстранении Бербок от исполнения обязанностей до полного выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее немецкое издание Focus опубликовало информацию о том, что правоохранительные органы Германии начали расследование в отношении сотрудников Министерства иностранных дел ФРГ. Причиной стали подозрения в незаконной выдаче виз мигрантам. Предполагается, что подозреваемые давали указания дипломатическим представительствам Германии за рубежом разрешать въезд в страну лицам с очевидно фальсифицированными документами. Большинство из этих людей впоследствии подавали прошения о предоставлении убежища.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. В июне текущего года сотрудники немецкого МИДа допустили ошибки при оформлении виз гражданам Афганистана. Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Себастиан Фишер объяснил это схожестью внешнего вида афганских временных и постоянных загранпаспортов. Однако он не смог дать удовлетворительного ответа на вопрос, почему в таком случае немецкие пограничники смогли без труда выявить эту разницу при въезде мигрантов в страну.

Фото: commons. wikimedia.orgРальф Ролечек(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.)