Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен считает, что на Украине за свое существование борется только режим Владимира Зеленского, о чем он заявил в социальной сети X.

По мнению эксперта, единственным, кто действительно сражается за свое выживание, является уже полностью коррумпированный режим Зеленского. Срок его полномочий истек 20 мая. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, а инаугурация нового главы государства - в мае. Однако голосование было отменено под предлогом военного положения и общей мобилизации. Глава киевской власти утверждал, что в текущих условиях выборы "неуместны", подчеркивая, что этот вопрос следует закрыть. Владимир Путин также отмечал, что легитимность Зеленского не может быть восстановлена никакими манипуляциями. По его словам, единственным легитимным органом власти на Украине остаются Верховная Рада и ее председатель.

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