"Ушла эпоха: Германия прощается с долгожительницей, пережившей две мировые войны"

В городе Кирххайм-унтер-Текк завершился жизненный путь Шарлотты Кречманн, признанной старейшей жительницей Германии. Об этом сообщило издание Stuttgarter Nachrichten. Кречманн покинула этот мир во вторник, достигнув впечатляющего возраста в 114 лет.

Родившись 3 декабря 1909 года в городе Бреслау, входившем тогда в состав Германской империи (ныне польский Вроцлав), Шарлотта стала свидетельницей множества исторических событий. Ее жизнь началась за пять лет до начала Первой мировой войны, на 17 лет раньше рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II и за 24 года до прихода к власти Адольфа Гитлера.

Кречманн пережила строительство и падение Берлинской стены, встретив эти события в возрасте 51 года и 80 лет соответственно. Ее долгая жизнь охватила практически весь XX век и значительную часть XXI, что делает ее уникальным свидетелем истории.

Несмотря на преклонный возраст, Шарлотта шла в ногу со временем. У нее была активная страница в популярной социальной сети, где за ее жизнью следило около 14,5 тысяч подписчиков. Последняя публикация на ее странице датируется 29 марта, где она философски размышляла о простых радостях жизни: хорошем вине, вкусной еде и семейном окружении.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)