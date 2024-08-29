Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
В Феодосии запланированы военные учения с боевой стрельбой
  1. Главная
  2. Страна

В Феодосии пройдут военные учения с боевыми стрельбами: жителей призывают к спокойствию

В Феодосии запланированы военные учения с боевой стрельбой

В четверг, 29 августа, в Феодосии на юго-востоке Крыма пройдут военные учения, информирует местная администрация.

С 10 утра до 13 часов дня в районе четвертого и тринадцатого причалов будут проводиться практические стрельбы с использованием различного вооружения.

Городские власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и полагаться исключительно на достоверные источники информации.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Шмидт: Запад оказывает давление на Дурова ради информации

Шмидт: Запад оказывает давление на Дурова ради информации

Бывший польский судья Томаш Шмидт, покинувший Польшу из-за разногласий с политикой местных властей и переехавший в Белоруссию, сделал резонансное заявление о том, что западные страны оказывают давление на Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, с целью получения доступа к данным пользователей.

Читать полностью
Землетрясение в 5,4 балла произошло в Афганистане

Землетрясение в 5,4 балла произошло в Афганистане

В районе горной системы Гиндукуш в Афганистане зафиксировано землетрясение с силой 5,4 балла, о чем сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Читать полностью

Общество

Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть

Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть

Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.

Читать полностью
Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года

Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года

Объем рынка российского кинопроката достиг за июнь и июль текущего года 5,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года. В условиях отсутствия конкуренции со стороны голливудского и европейского кинематографа, рынок восстанавливается за счёт отечественного проката, констатирует в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru главный редактор портала о культуре Ревизор.ру Денис Кирис.

Читать полностью

Новости