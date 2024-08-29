В Феодосии пройдут военные учения с боевыми стрельбами: жителей призывают к спокойствию

В четверг, 29 августа, в Феодосии на юго-востоке Крыма пройдут военные учения, информирует местная администрация.
С 10 утра до 13 часов дня в районе четвертого и тринадцатого причалов будут проводиться практические стрельбы с использованием различного вооружения.
Городские власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и полагаться исключительно на достоверные источники информации.
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Шмидт: Запад оказывает давление на Дурова ради информации
Бывший польский судья Томаш Шмидт, покинувший Польшу из-за разногласий с политикой местных властей и переехавший в Белоруссию, сделал резонансное заявление о том, что западные страны оказывают давление на Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, с целью получения доступа к данным пользователей.
Землетрясение в 5,4 балла произошло в Афганистане
В районе горной системы Гиндукуш в Афганистане зафиксировано землетрясение с силой 5,4 балла, о чем сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть
Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.
Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года
Объем рынка российского кинопроката достиг за июнь и июль текущего года 5,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года. В условиях отсутствия конкуренции со стороны голливудского и европейского кинематографа, рынок восстанавливается за счёт отечественного проката, констатирует в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru главный редактор портала о культуре Ревизор.ру Денис Кирис.