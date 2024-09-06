Европа проигрывает в производстве электромобилей конкурентам Китаю и США

Электромобили европейских марок, как сообщает Bloomberg, двигаются вниз в списке популярных электромобилей Европы. Более популярные оказываются китайские электроавто и американская Tesla. Европейские производители экологичных авто Volvo и Volkswagen опасаются, что производство европейского транспорта будет сильно отставать от китайского и американского рынка.

Если учесть, что политика Европейских государств в области автомобилей нацелена на переход к более экологичному транспорту — данный упадок интереса к отечественным моделям не сулит ничего хорошего. Основная причина этому — стоимость европейских электромобилей. Например, один из самых дешевых электромобилей в Европе, Fiat 500 стоит 3500 евро, это в два раза дороже, чем аналогичный автомобиль двигателя внутреннего сгорания.

Производитель авто Volvo, нацелившись на производство автомобилей только на экологичном топливе к 2030, вынужден отказаться от данной перспективы. Причина этому — низкий спрос на электромобили Volvo на данный момент.

Американские и Китайские транспортные средства лидируют на Европейском рынке экологичных авто. Тем временем у Европейских производителей возникают трудности с проектировкой более доступного транспорта на экологическом топливе, такой точки зрения придерживается Bloomberg. Китайские электромобили, славящиеся своей приемлемой ценой, наполняют европейский рынок, что не может не приковывать внимание исследователей в области автомобилестроения. Фердинанд Дуденхеффер, в связи с этим, делает заявление, что данными темпами "Европейские авто проигрывают в конкуренции по цене в Европе все быстрее, а Китай все продолжает наращивать преимущество в данной сфере".

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