Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
В Европе обеспокоены ростом спроса на фентанил
  1. Главная
  2. Мир

В Европарламенте заявили, что рост спроса на фентанил может стать "новой чумой"

В Европе обеспокоены ростом спроса на фентанил

В Европейском Союзе набирает обороты тревожная тенденция — распространение фентанила. Член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини выразил свою обеспокоенность в обращении к Еврокомиссии, сравнив стремительный рост популярности этого наркотика с надвигающейся эпидемией.

Инсельвини подчеркнул, что низкая стоимость и доступность фентанила, который также известен под пугающим прозвищем "наркотик-зомби", превращают его в потенциальную угрозу континентального масштаба, способную нанести непоправимый ущерб.

Политик также отметил, что в странах Евросоюза наблюдается общий рост потребления наркотических веществ. Он выразил опасение, что эта проблема, уже вышедшая из-под контроля в Соединенных Штатах и унесшая миллионы жизней, может повторить свой разрушительный сценарий и в Европе.

Фото: commons. wikimedia.orgSébastien PODVIN avril 2005.(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)

Мир

Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов

Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов

В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.

Читать полностью
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте

Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте

Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.

Читать полностью

Общество

Музыкант Денис Клявер заявил, что у него с женой существует квота на ссоры

Музыкант Денис Клявер заявил, что у него с женой существует квота на ссоры

Бывший солист группы "Чай вдвоём" Денис Клявер заявил, что у него с женой Ириной есть квота на ссоры в отношениях.

Читать полностью
Диана Арбенина рассказала, что гордится своим сыном Артёмом

Диана Арбенина рассказала, что гордится своим сыном Артёмом

Известная солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина воспитывает 14-летних близнецов: дочь Марту и сына Артема.

Читать полностью

Новости