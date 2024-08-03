В Европарламенте заявили, что рост спроса на фентанил может стать "новой чумой"

В Европейском Союзе набирает обороты тревожная тенденция — распространение фентанила. Член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини выразил свою обеспокоенность в обращении к Еврокомиссии, сравнив стремительный рост популярности этого наркотика с надвигающейся эпидемией.

Инсельвини подчеркнул, что низкая стоимость и доступность фентанила, который также известен под пугающим прозвищем "наркотик-зомби", превращают его в потенциальную угрозу континентального масштаба, способную нанести непоправимый ущерб.

Политик также отметил, что в странах Евросоюза наблюдается общий рост потребления наркотических веществ. Он выразил опасение, что эта проблема, уже вышедшая из-под контроля в Соединенных Штатах и унесшая миллионы жизней, может повторить свой разрушительный сценарий и в Европе.

Фото: commons. wikimedia.orgSébastien PODVIN avril 2005.(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)