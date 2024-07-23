В Эстонии произошла смена правительства. Новый кабинет министров, возглавляемый Кристеном Михалом, бывшим министром по вопросам климата, официально вступил в должность после принесения присяги. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR.

Процедура формирования нового правительства началась после того, как глава государства Алар Карис утвердил его состав. Этому предшествовало голосование в парламенте, предоставившее Михалу полномочия на формирование кабинета министров.

Церемония принесения присяги состоялась во вторник, 23 июля, перед депутатами Рийгикогу (эстонского парламента). После завершения этой процедуры новое правительство официально приступило к исполнению своих обязанностей.

Стоит отметить, что новый кабинет министров сформирован действующей правящей коалицией, в которую входят три политические силы: Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200.

Кристен Михал, возглавивший правительство, является представителем Партии реформ, как и его предшественница Кая Каллас, руководившая эстонским кабинетом министров с января 2021 года. Каллас подала в отставку в связи с ее утверждением на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности на саммите в Брюсселе 28 июня.

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